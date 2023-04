Atletica leggera Più di 600 atleti 42 società in gara

Grandi numeri per la seconda edizione del Criterium nazionale Csen di Atletica Leggera open organizzato al Santa Giuliana dalla società Atletica Capanne. Ben 666 gli atleti di tutte le categorie della Fidal dai più piccoli agli assoluti, in rappresentanza di 42 società, anche da fuori regione. Tra i successi, spicca il traguardo stabilito da Margherita Castellani dell’Arcs Strozzacapponi nei 300 metri piani che va a migliorare di ben 15 centesimi il precedente limite. Tra le assolute, buon test negli 800 metri per Melissa Fracassini.