Ateneo in lutto Morto il professor Mario Falcinelli

2Ateneo in lutto per la morte del professor Mario Falcinelli, docente della facoltà di Agraria di Perugia. Professore di Allevamento vegetale per anni, era conosciuto, oltre che per la sua attività scientifica e convegnistica, anche per essersi occupato del restyling dei campi da gioco di San Siro, Genova e Firenze. Oggi, alle 17.30, i funerali nella chiesa di Torgiano.