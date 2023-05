Ast senza sorrisi Cassa integrazione per duemila

Nella Terni dei brindisi elettorali in attesa del voto amministrativo, delle promesse di mirabolanti futuri, il Primo Maggio, festa dei lavoratori, è all’ insegna della cassa integrazione per quasi duemila addetti all’Ast. Si comincia oggi alle 6, con il primo turno, fino alla stessa ora dell’ 8 maggio prossimo. La fermata straordinaria per la mancanza di commesse coinvolge tutti i reparti del polo ssiderurgico guidato da più di un anno dal Gruppo Arvedi, esclusi Tubificio e Società delle Fucine.

Si fermano quindi le produzioni in Acciaieria, Treno a Caldo, Pix e Centro di finitura. "Contingente diminiuzione di commesse – così l’azienda motiva la necessità della fermata straordinaria _ ascrivibile alla condizione del mercato siderurgico e metalmeccanico in generale". L’ammortizzatore sociale riguarderà "fino a un massimo di 2015 dipendenti, ad eccezione di coloro che in quella settimana dovranno svolgere le attività programmate e che saranno indicati dai relativi responsabili", fa sapere ancora l’ azienda. Così, mentre dell’accordo di programma e del relativo piano industriale da un miliardo d’investimenti non c’è traccia alcuna, Ast è costretta a fermarsi per mancanzi di ordinativi e a far scattare nuovamente la cassa integrazione ordinaria. Chissà se qualcuno dei tanti big della politica nazionale (tra gli altri Bonaccini, Conte, Tajani, Richetti) attesi a Terni in settimana a sostegno dei vari candidati sindaco riterrà opportuno spendere qualche parole sulla situazione dell’Acciaieria? Ste.Cin.