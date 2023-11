Ast, manufatto record. Cilindro da 270 tonnellate realizzato alle fucine

È un manufatto record quello realizzato dalla divisione fucine di Acciai speciali Terni. Si tratta di un cilindro del peso di 270 tonnellate destinato a essere installato su un laminatoio per la produzione di lamiere e ora partito per la Germania. È stato prodotto a quasi due anni dal colaggio di un maxi lingotto da 510 tonnellate e dopo complesse fasi di lavorazione. L’Ast ha spiegato che il cilindro è stato ricavato dal grande lingotto colato a fine gennaio 2022, composto da un unico blocco di acciaio di forma tronco-conica, con misure di circa 4,5 metri di diametro e oltre sei di altezza, che ha rappresentato la "materia prima" da cui partire. Per l’azienda del gruppo Arvedi si tratta del "più grande cilindro utilizzato al mondo, che ad oggi solo alcune aziende asiatiche, oltre ad Ast, l’unica in occidente, sono in grado di realizzare". Con un treno speciale lungo oltre 64 metri il cilindro ha lasciato Terni lo scorso fine settimana per raggiungere il porto di Civitavecchia, dove una volta scaricato con una speciale gru portuale, sarà imbarcato su una nave cargo con destinazione il porto di Rotterdam.

"Un traguardo che riempie di orgoglio l’azienda – si legge in un suo comunicato – e la città, raggiunto grazie all’indiscussa professionalità delle maestranze e al prezioso know how custoditi dalla divisione fucine di Ast che alla vigilia dei 140 anni dalla fondazione, pone nuovamente Terni al centro della storia siderurgica mondiale. Con la divisione fucine, Arvedi Ast, continua la centenaria tradizione della forgiatura a Terni. L’unità, copre un’area di 120 mila metri quadrati e la produzione di fucinati è principalmente destinata alla generazione di energia, all’industria meccanica, chimica, petrolchimica, offshore e aerospaziale: tutti settori in cui l’affidabilità di una macchina e dei componenti di un impianto sono essenziali per la sicurezza e la continuità dei servizi".