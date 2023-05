Ast decide di potenziare la struttura commerciale

Ast potenzia la struttura commerciale. E’ emerso a Fiera Milano, all’edizione 2023 di "Made in Steel", l’ annuale esposizione internazionale dedicata alla filiera dell’acciaio. In uno stand, condiviso con il Gruppo Arvedi, Ast ha illustrato al pubblico della Fiera anche gli investimenti che stanno interessando la struttura commerciale. "Questa - spiega il gruppo siderurgico- potrà contare su nuove ed ulteriori risorse professionali da destinare alle nuove linee di business. L’obiettivo è di allineare le produzioni alle esigenze del mercato garantendo al cliente un servizio orientato all’eccellenza"."Con lo slogan ‘Condividere un’idea di progresso’ - continua il gruppo industriale _ Arvedi Ast ha presentato al target di riferimento le molteplici applicazioni dell’acciaio inox di qualità ‘made in Terni’ frutto di un’esperienza ultracentenaria, di innovazione e produzione responsabile. Competenza, conoscenza del prodotto e del mercato, ascolto del cliente e dei suoi bisogni, sviluppo della qualità per prodotti sostenibili: saranno queste le parole chiave della forza commerciale dell’azienda". Per Arvedi Ast pertanto, "il fervido clima di confronto che ha caratterizzato questa edizione di Made in Steel ha rappresentato un prezioso crocevia di esperienze: in tre giorni di fiera sono stati accolti numerosi clienti da tutti i continenti così come i principali stakeholder della filiera. Con tutti è stata condivisa una visione contemporanea di ‘progressò del mercato dell’acciaio inox rinforzando i legami storici e iniziandone di nuovi".