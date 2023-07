Ast, Confartigianato sta col sindaco "Ridotto l’impiego delle ditte locali"

Dal coro di critiche verso le dichiarazioni del sindaco Stefano Bandecchi sul gruppo Arvedi, proprietario di Ast, si smarca Confartigianato Terni. Il primo cittadino era stato duro con Arvedi ("Può anche andarsene") per il continuo ricorso alla cassa integrazione, le difficoltà delle ditte dell’indotto e le tematiche ambientali, incassando le ‘reprimende’ di Confindustria, dei sindacati dei metalmeccanici e del Pd. Confartigianato Terni, invece, "apprezza la chiarezza delle posizioni del sindaco Stefano Bandecchi sulla necessità di raggiungere gli obiettivi di valorizzazione economica e ambientale del territorio nel quadro del riassetto delle produzioni del polo Ast. Inoltre ribadisce le preoccupazioni per i ritardi nell’accordo di programma, per la scarsa efficacia degli impegni in campo ambientale, per la nuova ondata di cassa integrazione e quelle, più volte espresse, per alcuni evidenti segnali nelle nuove politiche Ast nei confronti dell’indotto del territorio". "Ci risulta una riduzione molto rilevante dell’indotto delle manutenzioni alle ditte locali – continua Confartigianato, presieduta da Mauro Franceschini – e una nuova prassi amministrativa dei pagamenti che genera ritardi di molti mesi. Tali scelte sembrano mettere in secondo piano il ruolo tradizionale di traino dello sviluppo economico delle imprese locali. Il rilancio del territorio non può prescindere dalla qualità della vita e dalle condizioni economiche e di lavoro delle famiglie. Proprio per questo occorre una promozione del lavoro e delle imprese locali che si coniughi con il contrasto delle patologie tumorali e con il disinquinamento, che va considerato come occasione di sviluppo. Questi obiettivi sono condivisi, ma mancano da sempre di essere tradotti in politiche effettive".

Ste.Cin.