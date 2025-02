Ast, accordo di programma: "Intesa entro febbraio o sarà mobilitazione"

Accordo di programma per l’Ast: Regione, Provincia e Comune sollecitano il Governo a definire i contenuti; lavoratori e sindacati pronti ad avviare lo stato di mobilitazione. È il quadro che emerge all’indomani dell’incontro, nella sede ternana della Regione, fra i rappresentanti delle istituzioni, quelli dei sindacati ed i dirigenti della Acciai Speciali Terni per fare il punto sulla tanto agognata firma dell’accordo di programma della Ast che sarebbe già dovuta arrivare da mesi.

A rappresentare la Regione l’assessore alle Politiche per la competitività e crescita del sistema economico produttivo, Francesco De Rebotti. "Entro fine mese – spiega De Roberti – come garantito dal ministro Adolfo Urso nell’ultimo incontro al Mimit, l’accordo di programma, che dovrà contemplare e contenere anche le scelte strategiche assunte dalla Regione per ciò che attiene l’abbassamento dei costi dell’energia, a partire dal 2029, e quelle del Comune di Terni per quanto attiene la discarica, dovrà essere inderogabilmente siglato. L’obiettivo deve essere quello di tutelare i livelli occupazionali e la prospettiva industriale di un’azienda che rappresenta il locomotore dell’economia del territorio del ternano".

Scadenza fissata al 28 febbraio con i sindacati pronti alla mobilitazione. Le segreterie di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl hanno già programmato un pacchetto di otto ore di sciopero, da fissare entro il mese di marzo, come prima mobilitazione se non ci sarà "una accelerazione positiva" nell’iter per la sottoscrizione dell’accordo. Cgil, Cisl e Uil di Terni ribadiscono che "eventuale accordo di programma per Ast debba essere ricompreso dentro un nuovo Patto di Territorio capace di “rigenerare” gli strumenti e i riconoscimenti già presenti, implementarli con i nuovi, cogliendo le sfide europee legate alla sostenibilità ambientale economica, sociale.

Il sindaco Bandecchi auspica di poter evitare lo stato di mobilitazione: "Abbiamo 21 giorni di tempo, noi Comune, la Regione, il governo e l’azienda per dare una risposta agli operai. I sindacati sono giustamente un po’ innervositi in questo momento e credo che dovrebbe intervenire anche il prefetto".

A sollecitare la firma è anche il presidente della Provincia di Terni Francesco Maria Ferranti che pone comunque alla base dell’accordo una serie di prerogative fondamentali per la sopravvivenza della Ast: "Il mantenimento di un profilo internazionale del sito produttivo ternano, l’attuazione degli investimenti anche ambientali con la messa in sicurezza della discarica, per la quale c’è già un documento azienda-Comune di Terni, e misure su Prisciano, il potenziamento delle infrastrutture territoriali e la valorizzazione, a parità di costi, delle aziende dell’indotto locale".