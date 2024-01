Assunzioni “mascherate“. Così frodavano il fisco: indagati tre imprenditori

Assunzioni mascherate da prestazioni o da “distaccamenti“ temporanei per eludere il Fisco e abbattere l’Iva attraverso fatture false per servizi in realtà, secondo la Procura della Repubblica di Perugia, mai erogati. Perché, in realtà, si sarebbe trattato esclusivamente di un modo per coprire l’utilizzo di lavoratori in tutto e per tutto dipendenti delle aziende. A cui, invece, utilizzare forza lavoro senza un vero contratto sarebbe doppiamente convenuto. Per i minori costi mensili e per l’abbattimento dell’imponibile. Indagati tre imprenditori di Perugia, accusati di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Ai tre, gli inquirenti contestano di aver sottratto, in questo modo, circa 275mila euro all’Erario. Somma che l’ufficio guidato da Raffaele Cantone ha chiesto e ottenuto di poter sequestrare, per equivalente, agli indagati stessi. Così, la Guardia di Finanza di Perugia ha provveduto a eseguire la misura autorizzata dal giudice per le indagini preliminari, sequestrando nello specifico, 100mila euro dai conti, un immobile a Magione e un laboratorio artigianale a Magione per oltre 120mila euro di valore, e due auto da 50mila euro. Per un totale, come detto di 275mila euro, corrispondente alla cifra che, secondo l’accusa, il presunto meccanismo illecito avrebbe permesso di far "risparmiare" agli indagati. Il provvedimento è stato richiesto nell’ambito dell’inchiesta su una società, con sede a Roma, risultata priva di attività imprenditoriale e con 100 euro di capitale, che avrebbe, però, emesso fatture, appunto, relative al distacco di personale verso due aziende individuali e una società di capitali, tutte con sede nel perugino.

Una anomalia, quella della fatturazione a fronte di una sostanziale inattività che ha destato il sospetto dei finanzieri, tanto da far procedere con accertamenti che hanno portato a ipotizzare un sistema illecito, un escamotage, secondo l’accusa, per coprire l’effettivo impiego come lavoratori subordinati del personale stesso. In questo modo, le aziende avrebbero ottenuto indebitamente vantaggi concorrenziali, grazie a un minore costo del lavoro oltre che evaso l’Iva con la detrazione delle fittizie spese sostenute. Danneggiando così tanto le casse dello Stato che le aziende che, al contrario, operano correttamente.

elleffe