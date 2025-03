Associazionismo a confronto. Focus sul volontariato

CASTIGLIONE DEL LAGO Aperte le iscrizioni per partecipare all’incontro “Dialo-ghiamo e Partecipiamo: il volontariato si confronta“ che si terrà giovedì 13 marzo dalle 15.30 alle 18.30 a Castiglione del Lago presso l’Auditorium della Scuola di Musica del Trasimeno via Bruno Buozzi n 78. L’appuntamento rientra nella serie di incontri con le associazioni realizzati dal Cesvol in tutta la regione, con l’obiettivo di avviare un percorso diffuso di dialogo, confronto e condivisione in vista degli Stati generali dell’associazionismo e del volontariato in Umbria, previsti indicativamente a giugno. Sarà un’occasione per riflettere insieme sul ruolo delle associazioni e del Cesvol come agenti di sviluppo locale del volontariato e di altri temi rilevanti per il Terzo Settore. Durante questi incontri, verranno raccolte sollecitazioni e proposte concrete su temi prioritari per i partecipanti, al fine di contribuire a una comprensione condivisa dell’attuale stagione di riforma del mondo dell’associazionismo e del volontariato. Per informazioni [email protected]. (0756975789).