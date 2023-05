Associazioni, addio canone per iniziative in piazza

PERUGIA - Il Consiglio comunale ha approvato con 29 voti a favore la proposta di deliberazione consiliare presentata dal consigliere Francesco Zuccherini (foto) del gruppo Partito Democratico e dalla consigliera Francesca Renda del gruppo Tesei Presidente per l’Umbria riguardante la "modifica del Regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria". In pratica con questa variazione durante le iniziative che propongono su spazi pubblici, le associazioni territoriali e di volontariato non saranno più obbligate (come accade attualmente) a versare al Comune il canone patrimoniale: le iniziative su suolo pubblico saranno dunque gratuite.