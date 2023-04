Associazione Nazionale Carabinieri Firmata la convenzione per la sede

PANICALE – E’ stata firmata a Panicale una convenzione di concessione della sede istituzionale della sezione Anc (Associazione Nazionale Carabinieri) tra il Comune e la locale sezione dell’associazione. All’evento hanno partecipato, oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e al Presidente della Sezione Simone Casucci e dei soci, Anna Maria Di Carlo coordinatrice regionale delle Benemerite, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Vallata Daniele Gambacorta, il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze con i consiglieri e il comandante della stazione carabinieri di Panicale, maresciallo Tascione. La sede della sezione Anc rappresenta un vero e proprio "presidio della legalità", come hanno sottolineato il presidente Casucci e il Comune, "un luogo dove tutti i cittadini possono trovare uno spazio di confronto e di ‘memoria attiva’ delle nostre radici costituzionali". Auguri e apprezzamento per l’iniziativa sono giunti anche dal Prefetto di Perugia, Armando Gradone, che non potendo intervenire ha manifestato vicinanza e supporto.