associazione di orvieto

ORVIETO - Grande partecipazione al primo incontro promosso al palazzo del Popolo da Nova, l’associazione che ha fatto da poche settimane la propria comparsa sulla scena politica. Dopo un percorso di incontri dal titolo "E tu che ci dici?", occasioni di confronto e raccolta di idee nel comprensorio orvietano, l’associazione ha voluto mettere in pratica uno degli obiettivi con cui si era presentata alla città: riunire intorno allo stesso tavolo cittadine e cittadini, associazioni, enti ed esperti per elaborare una visione delle proposte condivise, "la città che vorrei". "La partecipazione - afferma la presidente di Nova, Valentina Dalmonte - è il motore di tutto il lavoro che stiamo facendo perchè crediamo che le persone possano produrre un cambiamento dal basso e che proprio i cambiamenti che partono dalla comunità stessa siano quelli più duraturi e condivisi". Ben 163 le presenze cittadine, tra cui i rappresentanti di più di 20 enti e associazioni, che hanno condiviso oltre 70 proposte per la città, a breve raccolte e pubblicate. Sette i tavoli di lavoro: Amministrazione partecipata e digitalizzazione unito ad Economia e bilancio e a Lavoro e sviluppo economico, e poi Ambiente, territorio e sostenibilità, Benessere, prevenzione, sport e salute, Politiche sociali, inclusione, Urbanistica e patrimonio, Mobilità e trasporti, Cultura e turismo. I partecipanti si sono confrontati con un metodo basato sul modello "struttura per lo sviluppo" diviso in tre fasi.