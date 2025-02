Assistite 4mila persone. Cento volontari

PERUGIA - Quanto sia importante il ruolo svolto da Aucc a fianco dei pazienti oncologici lo riassumono anche i numeri. "In questi 40 anni - ha ricordato Caforio - sono stati assistiti circa 4.000 pazienti ogni anno, mettendo a disposizione dei richiedenti, gratuitamente, medici e infermieri, psicologi e fisioterapisti. Aucc è partita con 6 soci fondatori per arrivare a circa 100 volontari e 13 comitati territoriali. Dal 2011 sono state realizzate, con il progetto “Neo Amico Mio” circa 3.000 visite gratuite. Abbiamo proseguito con tenacia l’erogazione di borse di studio, a oggi 6, insieme al premio di laurea “Laccetti”, convinti che la ricerca svolga una parte essenziale nella lotta contro il cancro. Aucc è presente in 5 ospedali dell’Umbria e nei vari Centri di salute, creando un rapporto stretto fra Aucc, persone, territorio, Istituzioni, a partire dalla Regione e dall’Università. Senza contare gli altri servizi, come quello del trasporto dei pazienti".

Quanto agli eventi per i 40 anni, il 6 febbraio inaugurazione del comitato di Ponte San Giovanni. Anche il Servizio civile, le cui iscrizioni scadranno il 18 febbraio, quest’anno saranno legate al quarantennale. Poi la presentazione del progetto di ricerca “Psiconcologia, sport e qualità della vita: il triathlon per migliorare la qualità della vita nei pazienti oncologici”. Segue l’appuntamento di beneficenza all’Auditorium di Foligno, il 15 febbraio con “Note da Oscar - Tributo a Ennio Morricone”, Filarmonica di Belfiore Marco Pontini. Ed ancora il 9 marzo, “Sport, therapy day”, a cura di Debora Broccolini che vedrà i pazienti scendere in pista all’autodromo di Magione. 28 e 29 giugno, “Silvia nel cuore”. A settembre, il concerto di Beppe Servillo.