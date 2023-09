"Assisi, un futuro da costruire". Faccia a faccia coi residentisu viabilità, servizi e turismo

Problemi ‘cronici’, ora parliamone, con la speranza che dopo le parole vengano fatti concreti. L’amministrazione municipale, in testa il sindaco Proietti, ha deciso di puntare, con l’arrivo dell’autunno, a organizzare una serie di incontri partecipativi finalizzati alla valorizzazione e al rilancio del centro storico. Saranno appuntamenti tematici e prevederanno anche confronti con esperti e momenti culturali. I temi che saranno affrontati riguarderanno i principali punti di interesse per i residenti e le attività. A cominciare da viabilità e traffico. C’è l’annosa questione di piazza del Comune, ci sono vie troppo appesantite dal traffico (via Portica), altre dalla velocità eccessiva (Borgo Aretino); per tacere del nuovo assetto di via sant’Agnese-piazza del Vescovado.

Si punterà sui varchi elettronici? Di certo si tratta di temi caldi. Ma gli incontri saranno dedicati anche a temi come arredo urbano, che tanto sta facendo discutere, rigenerazione urbana, progetti Pnrr, vivibilità, opere pubbliche e servizi per la città. Senza dimenticare quello che forse è il tema dei temi, e cioè la necessità di aumentare il numero degli abitanti nel centro storico, con tutto quel che ne conseguirebbe anche in termini di servizi, attività commerciali e peso politico. Sono emersi segnali che sembrerebbero in controtendenza (venti famiglie che, da dopo la pandemia, hanno scelto di vivere all’interno delle mura), ma che andrebbero accompagnati da agevolazioni da parte del Comune. L’obiettivo degli incontri è di analizzare insieme le questioni che interessano il centro storico e condividere proposte e soluzioni per un rilancio del "cuore" della città di Assisi in vista degli storici anni che culmineranno con il Giubileo e con l’Ottavo Centenario francescano del 2026.