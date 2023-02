Assisi sulla Rai Domani protagonista del “Provinciale“

ASSISI - Assisi, la sua storia e le sue bellezze protagoniste de “Il Provinciale“, popolare trasmissione Rai condotta da Federico Quaranta (foto). La prossima puntata, in onda domani, sabato 18 febbraio alle 11.45 su Rai 1 (ed eccezionalmente, in versione ridotta, domenica 19 alle 14.30 su Rai 2) sarà dedicata alla vita di Chiara d’Assisi, che a soli 18 anni è scappata da casa e da una famiglia nobile e influente, per consacrarsi alla povertà e alla fede.

La figura di Chiara viene descritta toccando diversi luoghi simbolo di Assisi, dove è stata girata gran parte della puntata, con Federico Quaranta e la troupe Rai in città per diversi giorni. Al centro anche il contesto naturalistico del Monte Subasio e il Bosco di San Francesco, raccontati dalla naturalista Mia Canestrini. Il sindaco Stefania Proietti si è recata sul set per incontrare autori e operatori della trasmissione, dando il benvenuto ad Assisi, che è sempre più protagonista anche in televisione e nel cinema.

"Assisi – ha detto Quaranta – è una città straordinaria per la sua potenza mistica. Quando vengo qui, sulla mia pelle solo brividi e inizio a fare anche pensieri molto profondi e spirituali. Assisi vale il viaggio, parola di Federico. Veniteci e non rimarrete mai traditi".