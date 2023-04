Assisi, quelle luci suggestive nel giorno più buio

Entra nel vivo la Settimana Santa in Assisi che vive oggi una delle giornate più attese, intense e partecipate. E’il giorno della processione del Cristo morto, capace, da sempre, di richiamare folle di fedeli. Questa mattina, alle 7.30, ci sarà la partenza dalla cattedrale di San Rufino per raggiungere la Basilica di San Francesco attraversando con il catafalco con il Cristo morto, le vie del centro storico: un momento molto caro agli assisani e meno conosciuto rispetto alla processione di questa sera. Processione serale che partirà ancora dal duomo, alle 20.30, con la statua della Madonna Addolorata sino alla basilica di san Francesco. Poi il ritorno, con il Cristo Morto e Madonna Addolorata accompagnato dai fedeli, dai religiosi, delle confraternite, dei crociferi incappucciati, scalzi e vestiti di saio; il tutto alla luce delle fiaccole, in un clima di grande suggestione, con il tempo scandito dai colpi del tamburo.

Nella giornata odierna processioni del Cristo morto si svolgeranno a Santa Maria degli Angeli (ore 21) e a Rivotorto (ore 21.30). Fra i riti e gli appuntamenti odierni, a Santa Maria degli Angeli, in Basilica, alle 17, celebrazione della Passione del Signore presieduta da padre Massimo Travascio, Custode del Protoconvento Porziuncola. Ad Assisi, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, alle 15, "Le sette parole di Gesù in Croce", con il coro del convento dei Cappuccini di Savona; segue la Liturgia della Passione del Signore. Alle 18, "Aggrappato ad un filo di luce", poesia e musica della Passione di Cristo del Caravaggio.

