Assisi, Palio di San Rufino Si va verso il gran finale

Alle battute finali il Palio di San Rufino, in onore del patrono cittadino, che decreterà domani il terziere vincitore nella gara a squadra e il balestriere più preciso nell’individuale.

A far da battistrada alla giornata finale ci sono stati il Mercatino di San Rufino (rievocazione storica della tradizionale fiera cittadina che si teneva nei giorni della festività del patrono di Assisi), svoltosi giovedì e venerdì in piazza del Comune, e le serate che hanno visto impegnati i gruppi della Compagnia Balestrieri di Assisi e che sono stati di certo apprezzati dai visitatori di questi giorni in Assisi.

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 17.30, corteo storico con partenza da piazza del Comune alla Cattedrale di San Rufino. In Duomo, alle ore 18, Santa Messa con il battesimo dei piccoli balestrieri.

In serata, alle 20, sul sagrato della Cattedrale, la cena propiziatoria e, alle 22.30, lo spettacolo dei gruppi della Compagnia. Domani, alle 16.30, corteo storico da piazza del Comune a piazza san Rufino.

Dopo lo spettacolo dei diversi gruppi della compagnia, si svolgerà la prova a squadre che vedrà suddivisi i balestrieri fra i terzieri Santa Maria, San Francesco e San Rufino, cui seguirà la prova individuale.

Al terziere vincente sarà consegnato il palio dipinto dall’artista Francesco Mancinelli, al balestriere più preciso nella prova individuale sarà assegnata la balestrina d’argento e il ‘tasso’ (il bersaglio verso il quale sono state scagliate le verrette) decorato da Anna Scatolini.