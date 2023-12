Assisi in marcia per la Pace: "Fermiamo questi genocidi. C’è il dovere di intervenire"

"Intervenire subito per fermare una catastrofe umanitaria e per impedire che ci sia un genocidio". Così Flavio Lotti, coordinatore della Marcia di Assisi nel presentare ieri la manifestazione e alla marcia che svolgerà ad Assisi domenica 10 dicembre, Giornata mondiale dei Diritti Umani, in occasione del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. "Chiediamo – ha aggiunto – quello che il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha chiesto formalmente, attivando l’articolo 99 della Carta delle Nazioni unite, un cessate il fuoco umanitario. E’ la prima volta che il segretario invoca questo articolo per porre gli Sstati membri del consiglio di sicurezza di fronte alle loro responsabilità. C’è una responsabilità di proteggere che oggi diventa dovere di intervenire. E tutte le volte che si ha il dovere e la responsabilità di intervenire e poi non lo si fa si passa dalla parte dei criminali". Andrea De Domenico, Direttore dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli affari umanitari nei territori palestinesi occupati, in collegamento da Rafah, ha citato il sottosegretario per gli affari umanitari Martin Griffiths che ha detto che non esiste un luogo sicuro a Gaza. "Questo palese disprezzo per la parte essenziale dell’umanità deve finire", ha detto e chiesto De Domenico. Intervenuti, inoltre, Stefania Proietti, presidente della Provincia e sindaco di Assisi, Giuseppe Giulietti, di Articolo 21,Fabiana Cruciani, dirigente dell’ Itis Volta, Sergio Bassoli, promotore della coalizione "Assisi pace giusta". Domenica è previsto un incontro di riflessione e proposta che si svolgerà dalle 10 alle 13.30 a Santa Maria degli Angeli. Alle 14.30 ci sarà la partenza della Marcia, che si concluderà in Piazza San Francesco.

Maurizio Baglioni