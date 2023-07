Assisi, il Comune approva l’aggiornamento di bilancio

ASSISI – Al termine di un lungo dibattito, il Consiglio comunale di Assisi ha approvato l’aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup). "Il bilancio 2023-2025 presenta una condizione di perfetto equilibrio, come verificato anche dal parere del collegio dei revisori dei conti; non esistono debiti fuori bilancio e anche quest’anno quasi 3 milioni sono stati stanziati al fondo crediti di dubbia esigibilità. Dagli uffici è stata effettuata un’attenta analisi di ogni posta di bilancio in entrata e in uscita e per confermare gli equilibri sono stati effettuati alcuni spostamenti e variazioni.

Da segnalare l’applicazione dei fondi per l’assistenza domiciliare nel progetto adolescenti per quasi 135 mila euro, l’assistenza scolastica per 117 mila euro e infine i contributi alle famiglie per 7 mila e 500 euro. La capacità assunzionale dell’ente, per l’anno 2023, ammonta a 668.074 mila euro". Per quanto riguarda le opere pubbliche, il Comune punta su viabilità e sicurezza stradale: "E’ in corso il secondo stralcio di riqualificazione dell’asse viario di Via Patrono d’Italia “sottopasso ferroviario” con un investimento di 330mila euro, opera Pnrr finanziata dal Ministero dell’Interno. Poi è prevista la realizzazione di una percorrenza pedonale protetta in fregio alla sede viabile tra Assisi e Viole per uno stralcio dell’importo di € 300mila euro. Sono stati inoltre avviati i lavori di realizzazione di una rotatoria a Capodacqua per l’importo di € 400mila euro per la messa in sicurezza dell’incrocio tra la SP147 e via dell’Isola Romana, in corrispondenza dello svincolo della SS 75".