Assisi-Gubbio, la contesa Il giorno di ’Balestrando’

ASSISI – Con "Balestrando per Francesco e Ubaldo", alla seconda edizione, si rinnova oggi lo spirito di amicizia tra Assisi e Gubbio attraverso l’amore per la balestra antica e i due Santi patroni, giganti della storia. Dopo il raduno del mattino in piazza san Francesco e la successiva conviviale alle 12.30 insieme alle autorità nella sala delle Volte, alle 14.30 il corteo storico muoverà da piazza del Comune sino a quella di san Francesco, dove avrà luogo la disfida dei balestrieri di Assisi e di Gubbio con successiva premiazione. "Quest’anno la piazza per il tiro tocca ad Assisi – sottolinea Francesco Ciambrusco, neo presidente della Compagnia Balestrieri della città serafica – e siamo ben lieti di ospitare i nostri amici eugubini, con i quali abbiamo stretto un crescente rapporto di solidarietà e affetto, in una piazza oltremodo significativa e prestigiosa, quella di san Francesco. Per questo il nostro saluto e ringraziamento va alla famiglia conventuale francescana tutta e, in particolare, al Custode del Sacro Convento, padre Marco Moroni, per tanta sensibilità. Una cornice destinata ad essere fissata nella storia di entrambe le Compagnie." "Non si tratta però di una sfida - precisano Ciambrusco e Marcello Cerbella presidente dei balestrieri di Gubbio - ma di una contesa amichevole tra due società di balestrieri che condividono principi e valori provenienti dal passato di due città umbre famose nel mondo anche per le storiche rievocazioni medievali, senza alcun campanilismo. L’amore per la balestra, unito a quello per i nostri santi patroni, Francesco e Ubaldo, e per le nostre antiche tradizioni è il formidabile tramite alla base di questo amichevole evento".