Assisi grida: "Fermiamo le stragi". La marcia del ’popolo della pace’ scuote ancora una volta le coscienze

"Fermiamo le stragi". Da Assisi, terra della pace, città-messaggio, altare del mondo, si è levato ancora una volte forte il grido contro le guerre. In tanti, di ogni età, colorati – in testa il grande drappo con i colori dell’iride simbolo della pace –- e ‘rumorosi’, hanno partecipato all’iniziativa – per la Giornata mondiale dei Diritti Umani, in occasione del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10 dicembre 1948-2023) – culminata nella marcia da Santa Maria degli Angeli alla piazza inferiore di San Francesco, aperta dallo striscione “Fermiamo le stragi“ e nel segno dello slogan della giornata, oltre a due popoli, due Stati: "diamo ai palestinesi la stessa dignità, gli stessi diritti, la stessa libertà, la stessa sicurezza che riconosciamo agli israeliano".

Ad accogliere i marciatori guidati da Fabio Lotti, Flavio Lotti, presidente della Fondazione PerugiAssisi (che ha organizzato la manifestazione insieme alla Coalizione AssisiPaceGiusta con l’adesione di 339 gruppi e associazioni, 100 Comuni e Province e le principali organizzazioni della società civile italiana ), fra gli altri padre Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, che ha poi celebrato la messa, i bambini e le bambine dell’Istituto Comprensivo "Gentile da Foligno", Alessandro Bergonzoni, poeta della parola padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme, la cantautrice Erica Boschiero.

Marcia preceduta, al mattino, da un momento di riflessione a più voci, alla Domus Pacis. "Per fermare il genocidio, noi siamo dalla parte della legge, della legalità, dei diritti umani. Voi dove state?" le parole di Lotti, con la richiesta del riconoscimento, da parte delle Nazioni Unite, della Palestina come stato e il ‘sogno’, la sede dell’Onu a Gerusalemme, capitale dell’umanità. Per una riflessione a tutto campo, dalle donne costruttrici di pace a Marco Mascia, dal sindaco Stefania Proietti a Giuseppe Giulietti e le sue preoccupazioni sulla morte del pensiero critico; le voci ‘forti’ di don Luigi Ciotti e di padre Alex Zanotelli, contro le disuguaglianze fra Paesi sempre più ricchi e Nazioni sempre più povere. Sino a padre Enzo Fortunato: "Troppi i politici e gli uomini che alla pace preferiscono la corsa agli armamenti – ha detto padre Fortunato -. Se pensassimo che basterebbe un anno senza spendere euro o dollari in produzioni di armi per eliminare la fame nel mondo, spazzando via forse le cause dell’ingiustizia e dell’iniquità nel mondo... Mai come oggi abbiamo bisogno di luci, di strumenti di pace, di uomini e donne che non si arrendono alla logica della guerra, ma credono alle logiche della Pace – ha aggiunto -. Oggi propongo una domanda drammatica presente nel cuore di tanta gente: ‘fino a quando ?’ Fino a quando ci costringerete a vedere sangue innocente nel cuore della Terra Santa? Fino a quando ci costringerete a vedere sangue innocente nel cuore dell’Europa?".

M. B.