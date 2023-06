Assisi, contenzioso ’salato’ "Oltre al costo c’è il danno per il pignoramento subito"

Il Comune di Assisi, per il contenzioso legale con l’appaltatore dei lavori per la messa in sicurezza della zona di Torgiovannetto, ha speso più di 40mila. "Oltre al costo c’è l’evidente danno di immagine per il pignoramento subito. Dovrebbe essere portato all’attenzione della Corte dei Conti, unica autorità preposta all’accertamento delle responsabilità per questi danni, assolutamente certi, alle casse comunali".

Così le forze di opposizione che, sulla vicenda, avevano presentato un’interpellanza, illustrata in aula da Marco Cosimetti nella più recente seduta del consiglio comunale. Per una questione che parte dall’ottobre scorso quando Fratelli d’Italia di Assisi ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica l’incredibile vicenda del pignoramento delle somme giacenti presso la Tesoreria comunale della città serafica, da parte dell’impresa che aveva eseguito i lavori di messa in sicurezza nella zona franata presso la cava di Torgiovannetto. Nel corso della discussione dell’interpellanza nel massimo consesso cittadino è emerso che al Comune la vicenda è venuta a costare 40mila euro in più rispetto al residuo importo da pagare, che ammontava a 103mila euro.

"Un conto salatissimo – viene evidenziato dalle forze di opposizione -. Trattasi di denari pubblici, che saranno come sempre i cittadini a dover pagare di tasca propria. Dire che la questione sia stata gestita male è poco, ma attribuire la responsabilità di ciò che è accaduto agli ‘Uffici’, come nemmeno troppo velatamente riferito dal sindaco Proietti, è ancora più antipatico. Al di là delle interpretazioni date dal Sindaco alla vicenda, rimangono i fatti o meglio i danni, oltre alla pessima figura fatta da un Ente che arriva a farsi pignorare un conto corrente, come non era mai accaduto prima ad Assisi". Il sindaco – evidenziano ancora le forze di minoranza -ha continuato a fare riferimento a questioni "amministrative", spostando l’attenzione sui dirigenti ed i dipendenti, nel maldestro tentativo di nascondere la grave responsabilità "politica" che c’è dietro ad ogni scelta da parte di chi rappresenta l’ente.