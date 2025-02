Assisi, città dell’ambiente. Con le energie rinnovabili

ASSISI – Oltre 150 persone, fra cittadini e rappresentanti di imprese, enti e associazioni del territorio, hanno partecipato alla presentazione pubblica della prima Comunità energetica rinnovabile (CER) di Assisi, denominata "Cantico ETS" (Comunità Assisana per la Neutralità e la Transizione Inclusiva e Condivisa). L’incontro si è svolto con l’obiettivo di illustrare aspetti generali, pratici, giuridici e fiscali legati a questa nuova realtà promossa dal Comune di Assisi. Con il fine di acquisire adesioni (attraverso l’avviso pubblico aperto fino al 20 febbraio prossimo), per manifestazioni d’interesse finalizzate a diventare socio fondatore, socio ordinario, produttore terzo o finanziatore.

Intervenuti il sindaco Valter Stoppini, Veronica Cavallucci, assessore municipale all’Ambiente, Elisa Moretti, dell’Università di Perugia, Thomas De Luca, assessore regionale e Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria. "Si tratta di un sogno diventato realtà – ha sottolineato l’assessore Cavallucci – che porterà grandi benefici e nuove forme di sviluppo sul territorio. La Fondazione Perugia, stanziando un contributo di 20mila euro, è stata la prima a credere in questo progetto virtuoso, promosso dal Comune di Assisi per realizzare un modello innovativo, inclusivo e sostenibile di produzione e consumo energia. Auspichiamo tante adesioni di cittadini, imprese e associazioni per renderlo subito concreto, a beneficio di tutta la comunità".

La presidente Proietti ha evidenziato come "la Comunità energetica di Assisi ha un valore che va oltre la città e l’Umbria, perché costituisce un modello e indica un metodo che altre realtà potranno imitare e seguire".