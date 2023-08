Assisi celebra il patrono L’attualità di San Rufino

"La festa di San Rufino ci porta all’attualità. Ci interroga. Ci chiede se siamo una comunità che si arrende alla stanchezza, che guarda stupita agli eventi che la segnano senza capacità di reazione, quasi arrendendosi a una prospettiva di estinzione. San Rufino ci dice, con il suo martirio, che invece la primavera è già seminata. E per sempre". Lo ha detto ieri il vescovo Domenico Sorrentino, durante il Pontificale per la solennità di San Rufino, patrono della Città di Assisi e della diocesi.

Alla celebrazione in Cattedrale erano presenti le autorità civili e militari, il clero diocesano e tanti fedeli. Monsignor Sorrentino ha posto poi l’accento sul tema di internet e su quello della famiglia, con diverse criticità. "L’era internet – ha detto – sta riplasmando i nostri pensieri, i costumi, i rapporti", senza dimenticare "ciò che sta avvenendo nel mondo della famiglia, da cui tutto dipende. Siamo ormai in un tempo in cui il valore stesso dell’amore di coppia, che si fa per sempre anche amore genitoriale, capace di indissolubilità e di fecondità, è messo radicalmente in questione. Non sappiamo dove questa crisi dell’istituto matrimoniale ci porterà, ma certamente, se non c’è un’inversione di rotta, non ci porterà verso il bene". Monsignor Sorrentino si è soffermato poi sul "prossimo tratto del cammino pastorale, incentrato sul tema della carità. Faremo un’applicazione che avrà come ambito la ‘polis’, la città in tutte le sue espressioni. Parleremo, il 9-10 settembre, di carità politica, di un amore che, proprio per essere l’amore di Cristo a noi trasmesso da san Rufino, non può essere il piccolo amore dei nostri sentimenti personali ma deve diventare un amore a tutto campo. Occorre uno scatto di entusiasmo, che parte dal coraggio di guardare in faccia la realtà, ma soprattutto di fissare gli occhi su Cristo".