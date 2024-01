Assessore allo sviluppo

TERNI Sergio Cardinali, sindacalista ternano della Cgil nazionale, la Filctem dei chimici, è il nuovo assessore della Giunta Bandecchil. Il sindaco ha ufficializzato la nomina ieri in Consiglio comunale. Classe 1965, sindacalista di lungo corso prima a livello provinciale poi nazionale (ha seguito il recente passaggio di proprietà della Treofan), a Cardinali sono state affidate tre deleghe tutt’altro che secondarie: sviluppo economico e rapporti con le organizzazioni sindacali e con le multinazionali. Restano invece inalterate le attribuzioni agli altri assessori. Cardinali subentra pur con deleghe diverse a Lucio Nichinonni, che si era dimesso dalla carica di assessore nei mesi scorsi. "Non mi interessa cosa abbia fatto fino a ieri Cardinali, mi interessa che la città di Terni torni ad essere forte perché il progetto 300mila punta al fatto che non ci siano più disoccupati. Ho preso uno dei massimi professionisti nei rapporti con i gruppi industriali e delle tematiche del lavoro", fa sapere il sindaco Bandecchi. Nota della Cgil nella tarda serata di ieri: "Prendiamo atto della nomina di Sergio Cardinali nella Giunta comunale. Si tratta, ovviamente, di una scelta individuale, non rappresentativa dell’organizzazione. Ribadiamo che l’autonomia politico sindacale della Cgil, sancita dallo statuto, rappresenta il valore fondante nell’esercizio quotidiano della nostra azione, alla quale non intendiamo rinunciare"