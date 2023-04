Assessorato al terremoto Proposta del vicesindaco in vista delle elezioni

"Ora serve necessariamente un assessorato al terremoto. Nella prossimo governo della città occorre un amministratore delegato, che segua da vicino il tema del ricostruzione e del rilancio delle zone colpite dal sisma". È questo, per bocca del vice sindaco Annalisa Mierla, l’impegno dell’amministrazione comunale umbertidese all’indomani della concessione dello stato di emergenza da parte del Governo. Mierla, dopo l’esperienza maturata sul campo di questi giorni, si è resa lei stessa disponibile ad assumere la delega in caso di vittoria del centro destra.

"La politica è chiamata a creare nuovi modelli – ha aggiunto – e noi, come amministrazione locale, dobbiamo crearne uno diverso da tutti quelli che in passato hanno gestito i terremoti in Umbria. Non possiamo permetterci di rifare gli stessi errori. Il commissario Guido Castelli ha messo a nostra disposizione tutto l’impianto commissariale per poter inserire questo sisma all’interno della ricostruzione prevista per quello del 2016". Tra gli abitanti del cratere, intanto la speranza si riaccende. La visita del Ministro Nello Musumeci ha lasciato il segno soprattutto per chi cerca una nuovo allogggio. I 3 milioni e 750 mila euro appena sbloccati serviranno a far fronte, grazie ai fondi Cas, alle locazioni in affitto degli sfollati (circa 800), mentre per le 20 famiglie sistemate presso il centro di accoglienza di Pierantonio si prospetta la soluzione delle casette, accettata come soluzione temporanea da Comune e Regione. E mentre la chiesa perugina si fa ancora una volta prossima ai suoi fedeli colpiti dal terremoto - giovedì santo in Cattedrale l’arcivescovo Ivan Maffeis ha compiuto il rito della lavanda dei piedi ad un gruppo di persone colpite dal terremoto - Pierantonio si rimbocca le mani, preparando per i bimbi delle elementari nuove aule presso la scuola materna. Qui, da giorni, sono al lavoro le maestre assieme ai loro mariti e i genitori dei piccoli studenti in vista della inaugurazione della nuova sezione del plesso che si terrà mercoledì prossimo.

Ad apprezzare particolarmente la visita del ministro alla Protezione civile Musumeci e del capo dipartimento Fabrizio Curcio, ospiti del Coc, i volontari dell’ infaticabile Prociv umbertidese. Il responsabile Gabriele Lisetti: "Siamo rimasti molto colpiti dall’affabilità del Ministro a cui siamo stati fieri di offrire un pranzo in famiglia. Ringraziamo il Sistema Regionale di Protezione Civile che ci supporta con l’invio di numerosi volontari da tutta la Regione ed il Coordinamento Alta Umbria".

