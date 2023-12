FOLIGNO Assemblea straordinaria del Pd e bocciatura delle ultime ‘consultazioni’ interne. Formalizzata la richiesta al presidente dell’Assemblea, Carlo Fioretti e alla segretaria comunale Maura Franquillo. Un documento di due pagine, firmato da 24 persone. Nomi importanti e di peso, dall’attuale coordinatore della segreteria regionale del Pd, Joseph Flagiello, passando per l’ex segretario comunale Carlo Schoen, l’ex assessore Rita Zampolini e l’ex capogruppo comunale Seriana Mariani e il consigliere comunale Giovanni Patriarchi. Un mix di nomi ed esperienze che ha messo nero su bianco la questione: "Per essere realmente competitivi dobbiamo rafforzare il Pd di Foligno, contribuire con valore ai lavori della coalizione e individuare la migliore persona per interpretare il progetto che vogliamo presentare alla nostra comunità". Quindi la bocciatura delle ultime consultazioni, che "non sono state adeguate a far emergere quanto necessario a costruire l’unità e la chiarezza all’interno del Pd perché improvvisate, di incerta e difficile partecipazione". L’intento costruttivo del passaggio è chiaro: "Obiettivo è permettere alla nostra delegazione impegnata a rappresentare il Pd sul tavolo della coalizione di partecipare con un mandato rappresentativo e definito, una possibilità non eludibile per svolgere un ruolo autorevole".