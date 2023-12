Assemblea del Partito democratico. C’è il nodo del candidato sindaco

Attesa per l’assemblea del Pd folignate. Il parlamentino dem, presieduto da Carlo Fioretti, si riunisce oggi alle 20.30. L’appuntamento non è previsto nella storica sede di via Mazzini, ma in un’altra location, più grande dove potranno partecipare fisicamente tutti i membri. Almeno una cinquantina infatti i componenti dell’assemblea del Partito democratico comunale, riunita su richiesta di 24 membri, con l’obiettivo di fare il punto della situazione sulle trattative in vista delle prossime elezioni amministrative e di dare pieno mandato alla delegazione che partecipa al tavolo della coalizione. L’alleanza, intanto, è stata formalizzata ed è composta da Partito democratico, M5S, Patto x Foligno, Foligno in comune, Foligno 2030 e praticamente ogni forza ha formalizzato una propria proposta di candidatura. Il primo a farlo, pubblicamente, era stato Foligno in Comune quando era stato chiamato in causa Diego Mattioli. Il tassello più importante che manca oggi è quello del Pd, che dovrà sciogliere la riserva nel giro di poco. Possibile che il luogo deputato sia proprio l’assemblea.

Le parole d’ordine che risuonano dalle parti dei dem sono "compattezza e condivisione" nella consapevolezza dei tempi stretti e della necessità dell’individuazione di un profilo da proporre all’altezza della sfida. Il resto della scena politica, al momento, sembra fermo in attesa di cosa farà il centrosinistra, mentre il centrodestra ufficializzerà la riconferma di Stefano Zuccarini sicuramente entro gennaio.