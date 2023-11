Assemblea Confindustria: "Economia solida e robusta. Pronti alla sfida digitale"

"Rendere l’Umbria la regione più attrattiva per le imprese che vogliono investire in sostenibilità realizzando i progetti strategici individuati nello studio ‘Umbria 2032’: tutto ciò mettendo l’uomo al centro delle attenzioni e aspirazioni delle imprese e della comunità, al centro del rapporto con la tecnologia e al centro delle politiche per lo sviluppo territoriale": lo ha detto il presidente degli industriali umbri, Vincenzo Briziarelli, aprendo la parte pubblica dell’assemblea generale di Confindustria regionale che lo ha confermato alla guida di via Palermo per altri due anni.

Teatro Lyrick al gran completo, di fronte ad una platea di imprenditori, rappresentanti delle istituzioni tra cui la governatrice Donatella Tesei e il sindaco di Assisi Stefania Proietti, Briziarelli ha rimarcato che "l’industria umbra è robusta e solida; caratterizzata da un grande dinamismo imprenditoriale. Le filiere produttive - spiega - sono flessibili, veloci e di primissimo livello internazionale. Anche se si migliorare. Le nostre imprese devono e possono cambiare in funzione dei mutamenti e delle nuove sfide legate a intelligenza artificiale e sostenibilità". A suggerire la “strada“ da percorrere, Marco Grazioli, presidente di The European House – Ambrosetti, che ha analizzato lo scenario di riferimento dell’economia umbra e le best practice individuate nell’ambito dello studio strategico “Umbria 2032”, promosso da Confindustria Umbria.

Sulla base di un ampio confronto con i principali stakeholder della regione, sono stati infatti individuati 17 progetti per il territorio che si sviluppano in tre assi d’intervento: infrastrutture e connettività, sviluppo industriale e capitale umano. Tra le azioni prioritarie vi sono la realizzazione della stazione Medio Etruria, l’ampliamento della copertura da Banda Ultra Larga, l’affermazione dell’area di Terni come laboratorio per la manifattura green. Confindustria Umbria monitorerà lo stato di avanzamento dei progetti attraverso una cabina di regia che avrà il compito di aggiornare il quadro regionale. Briziarelli, infine, si è detto d’accordo con il numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi, "quando afferma che sono maturi i tempi per lanciare il piano industria 5.0, che combina l’investimento digitale con quello per la sostenibilità".

Silvia Angelici