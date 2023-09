’Assegno’ da 1.200 euro ad altre ottocento mamme

Un altro milione per il bonus-mamme per "soddisfare" altre ottocento famiglie rimaste a bocca asciutta dopo la prima tranche di sostegni. La Regione corre ai ripari sulla misura per il sostegno alla natalità. Fin qui infatti, erano state presentate 2.297 domande (lo può fare chi ha un reddito sotto i 30mila euro) e di queste 104 erano state respinte poiché non ammissibili. Il primo milione e 200mila euro, stanziato dalla Giunta di Palazzo Donini, era servito a concedere il bonus da mille e duecento euro a 903 mamme (che alla scadenza del bando avevano un bimbo di meno di un anno), mentre 1.290 erano rimaste fuori. Di queste, grazie a questo ulteriore milione di euro, ne saranno finanziate altre 833 (liquidazione entro 90 giorni): ne restano quindi fuori 457, l’ultima delle quali – va precisato – ha un reddito di 29.972 euro. In totale quindi sono 1.736 i bonus erogati su 2.297. "La misura, che ha come scopo quello di aiutare le neo mamme a conciliare al meglio, durante il primo anno di vita del bambino, le nuove esigenze familiari con quelle lavorative – ha affermato la presidente della Regione Donatella Tesei – ha ricevuto un ottimo riscontro che ci ha spinti, sin da subito, ad individuare nuove risorse nell’ambito dei Fondi europei al fine di riuscire a coprire gran parte delle domande ammissibili, ma non finanziate". La misura di supporto alla natalità, che prevedeva quasi 6 milioni di euro in 5 anni, con l’integrazione odierna permette un incremento di oltre 2 milioni in due anni dato che oltre al 2023, un milione in più sarà aggiunto anche il prossimo anno. Il gruppo Pd in Regione però resta critico: "Apprezziamo l’ulteriore stanziamento ma gli interventi in grado di supportare l’aumento della natalità non sono certo bonus spot una tantum, in una congiuntura economica che vede gli stipendi erosi sempre di più dall’inflazione"

Michele Nucci