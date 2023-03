Assegnazione case popolari: nuovo regolamento

Nell’ultima seduta ordinaria prima delle elezioni (seguiranno solo quelle per l’approvazione del bilancio) il Consiglio comunale ha approvato con 26 voti favorevoli le modifiche al regolamento comunale del 2018 in merito alla edilizia residenziale sociale. "La variazione – spiega Palazzo Spada – riguarda il massimo dei sei punti complessivi collegati ai criteri che i comuni possono attribuire ad integrazione di quelli già previsti dalla legge regionale. La modifica adottata dal Comune di Terni tiene conto del nuovo quadro normativo regionale del 2021". Il Comune ha deciso di assegnare 2 punti per chi ha residenza a Terni da almeno 15 anni; 2 punti per chi perde il lavoro; 2 punti per la presenza di figli da 10 a 30 anni, studenti o disoccupati; 2 punti per donne sole o con figli a carico; 2 punti per i giovani che escono dalle comunità; 1 punto a figlio a carico di coniuge in fase di separazione. La variazione ha riguardato l’aumento di un punto per le donne vittime di violenza inserite all’interno dei percorsi di tutela; un punto in più anche per i maggiorenni che escono dalle strutture educative e terapeutiche. Non mancano le polemiche. "Respinto dalla maggioranza un mio emendamento al regolamento - commenta il consigliere di minoranza Alessandro Gentiletti (Senso Civico) – che chiedeva di attribuire un punto in più nella graduatoria alle donne vittima di violenza di genere, in modo che fosse maggiore rispetto agli altri criteri. Non si smentiscono mai. Fino alla fine"