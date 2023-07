Assegnato a Flippo Timi il premio “Volonté“

CITERNA - Prosegue con successo il viaggio della bellezza in Umbria per le selezioni di Miss Italia. Il tour ha fatto tappa a Fighille dove due miss umbre hanno conquistato il lasciapassare per le prefinali nazionali. La giuria presieduta dal sindaco Enea Paladino ha deciso di premiare due bellissime e talentuose ragazze: il titolo di Miss Miluna Umbria va a Sofia Fucini (foto sopra), 20 anni di Perugia, studentessa di Economia che sogna di lavorare in ambito economico e in quello della moda. La fascia di Miss Sorriso Umbria va a Yasmin Sekrouf (sotto), 18 anni di San Giustino, che studia al Liceo di Scienze umane e sogna di fare la modella. La serata è stata presentata da Angelo Rifino e Lucrezia Lucchetti (Miss Italia 2014), ed è stata arricchita dalle creazioni dell’Associazione Musicarte che ha realizzato abiti degni delle più prestigiose passerelle utilizzando solo materiali di recupero. Evento organizzato dalla società esclusivista regionale del concorso Upside agency di Roma di Livia Bruni, Lorenzo Narduzzi, Paolo Secondino e Alla Zavarina. I prossimi appuntamenti con Miss Italia: giovedì 3 agosto piazza Mazzini a Gualdo Tadino alle 21 e sabato 5 a Giano dell’Umbria, agli impianti sportivi di Bastardo.