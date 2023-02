Assegnati i “Volanti d’oro“ Motorsport, via alla stagione

La famiglia del motorsport è pronta a ripartire per una nuova stagione, ma intanto si festeggiano i risultati ottenuti. Grande affluenza per la cerimonia del premio "Volanti d’oro", organizzata dal magazine Linea Motori di Francesco Ippolito, svoltasi presso la concessionaria De Poi di Corciano.

Assegnati i riconoscimenti per il Trofeo Italia Storico, Italia Classico e Spartaco Dini. Diversi i premiati, come Francesco Fasolino, che porta a casa il successo nella classe Racing start 1600 e il secondo posto assoluto dell’intero Trofeo Italia classico. All’evento anche il presidente dell’Aci Perugia, Ruggero Campi: "Il motorsport attraversa un periodo d’oro, siamo una grande famiglia che deve impegnarsi per mantenere livelli sempre molto alti, tenendo alta l’asticella dei risultati e della partecipazione".

Premiato anche il direttore dell’Autodromo di Magione, Roberto Papini.

La struttura infatti è pronta

a spegnere 50 candeline

con un ricco calendario di eventi.