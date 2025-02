Assegnate altre sette case popolari: "In meno di dieci mesi dalla pubblicazione soddisfatto il 42% delle domande in graduatoria"

ORVIETO Assegnate 7 case popolari ad altrettanti nuclei familiari in base alla graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica del Comune. Nei prossimi giorni le sette famiglie assegnatarie saranno contattate direttamente da Ater Umbria per terminare la procedura e ricevere le chiavi degli alloggi. Dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, avvenuta il 30 aprile 2024 con validità biennale, e a seguito delle necessarie verifiche tecnico-amministrative, sono state assegnate 16 case, compresa un’assegnazione emergenziale e un alloggio che sarà consegnato nei prossimi giorni a una famiglia già sottoposta ai propedeutici controlli. "In meno di 10 mesi dalla pubblicazione della graduatoria – commenta l’assessore all’edilizia e alle politiche dell’abitare, Andrea Sacripanti (foto)– abbiamo già dato una importante risposta alle esigenze abitative della nostra città soddisfacendo con queste assegnazioni, al momento, il 42% delle domande presenti in graduatoria. Proprio in questi giorni, inoltre, l’Ater Umbria ci ha comunicato la disponibilità di ulteriori tre alloggi, due nel centro storico e uno ad Orvieto scalo, che si aggiungono al residuale alloggio proveniente dalle precedenti assegnazioni. Ora provvederemo ad avviare le procedure di controllo finalizzate alle ulteriori consegne mantenendo alta l’attenzione anche sulla manutenzione degli immobili e sulla valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico. Ogni nuova assegnazione rappresenta un passo avanti nel contrastare il disagio abitativo e ogni famiglia che riceve le chiavi di una casa popolare trova non solo un tetto, ma anche fiducia nel futuro e nelle istituzioni. Ringrazio l’Ufficio Casa e il responsabile Paolo Bambini per l’impegno e il lavoro che stanno svolgendo".