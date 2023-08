"Assediata dall’umidità" L’appello di un’inquilina per i disagi nella casa Ater

"Non riesco più a vivere in queste condizioni, chiedo aiuto". L’appello è di Luana Rosi, 64 anni, dal 2009 in una casa popolare Ater e ora, dopo tre lettere dell’avvocato e un certificato medico, l’appello pubblico per chiedere di cambiare alloggio. Il problema è la grande umidità della sua casa popolare di via Santa Margherita 26, nella zona delle Conce. Nell’appartamento, primo e ultimo piano di una struttura, Luana vive da sola e fin dall’inizio ha avuto a che fare con queste problematiche.

"I vestiti, i mobili – racconta - tutto viene danneggiato dall’umidità dell’edificio". Ora però sono iniziati anche i problemi con la sua salute, tanto che la donna ha prodotto un certificato del proprio medico curante per attestare le difficoltà respiratorie, che le causano anche problematiche nella vita quotidiana e nel lavoro. L’appello è dunque affinché il suo grido d’allarme possa essere raccolto. "Le problematiche legate alla salubrità dell’edificio riguardano tutto lo stabile – continua a spiegare Luana Rosi – ci sono anche altri appartamenti nelle condizioni del mio e questo fenomeno si è manifestato anche all’ingresso". La signora Rosi ricorda dunque di aver inviato anche sollecitazioni all’ente gestore ma che a queste non sarebbe stato dato seguito, sia per quanto riguarda la manutenzione della struttura che per il suo cambio di residenza. La signora cita episodi in cui è piovuto nell’appartamento, ma anche in questo caso dall’Ater nessun seguito.

Alessandro Orfei