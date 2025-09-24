Assassinato e fatto a pezzi. Un omicidio brutale coi resti umani lasciati nel sacco

Omicidio. È il reato per cui indaga la Procura di Spoleto in merito al rinvenimento del cadavere di un uomo, avvenuto lunedì sera nel quartiere Casette. Nella giornata di ieri i carabinieri hanno perquisito l’abitazione di un collega della vittima, impiegato nella ristorazione. Il proprietario di un’abitazione che si trova tra via Primo Maggio e via XIV giugno, nel tardo pomeriggio di lunedì, ha avvistato una citybike in prossimità della linea ferroviaria ed ha avvertito i carabinieri. Probabilmente pensando alla refurtiva di un furto. Nella tarda serata il macabro ritrovamento. Un cadavere, all’interno di un sacco nero, sezionato e privo di arti superiori e inferiori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Spoleto coordinati dal capitano Teresa Messore ed è giunto anche il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Sergio Molinari. I rilievi sono proseguiti fino a tarda notte, alla presenza del Pm di turno e del medico legale. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Perugia in attesa di esame autoptico. In breve tempo il cadavere è stato identificato e già ieri mattina è stata diffusa la notizia che si tratta di Bala Sagor, 21enne del Bangladesh, scomparso già da giovedì pomeriggio. Il primo indizio che ha portato al giovane straniero è stato il rinvenimento della sua citybike, proprio vicino al sacco nero. L’area interessata dal rinvenimento è stata transennata e posta sotto sequestro e ieri mattina il procuratore capo Caludio Cicchella ha effettuato un sopralluogo. "Per ora non ci sono fermi, stiamo cercando di capire cosa è accaduto e quanto è successo – ha affermato Cicchella –, al momento non posso dire nulla". La chiave del giallo potrebbe essere poco distante perché sempre ieri mattina i carabinieri hanno visitato un appartamento di via Pietro Conti che si trova poco distante dal rinvenimento della salma, dove risiederebbe un collega del 21enne. Sul posto sono stati effettuati alcuni rilevi, ma gli inquirenti non hanno fatto trapelare alcuna notizia. Gli aspetti sui cui fare luce sono molteplici: innanzitutto dovrà essere stabilita la data della morte e in particolare da quanto tempo quel sacco si trovasse in quella zona. Dove è passato chi ha abbandonato in quel posto il cadavere? Per chiarire questo aspetto potrebbero essere utili le immagini, subito acquisite dagli inquirenti, della telecamera di videosorveglianza dell’uomo che ha dato l’allarme, che inquadrano proprio la zona del rinvenimento. Particolarmente importanti potrebbero essere anche i rilievi da effettuare sulla bicicletta visto che l’assassino, ammesso che sia solo uno, potrebbe aver lasciato tracce. Intano però la Valle umbra servizi ha informato i cittadini "che, a seguito del grave accadimento, è stato sospeso il servizio di raccolta rifiuti". Disposizioni indispensabili per facilitare le indagini e consentire, evidentemente, la ricerca di elementi utili anche nei punti di raccolta dei rifiuti. Il delitto con ogni probabilità è stato compiuto da un’altra parte rispetto al luogo del rinvenimento del corpo, con un’arma da taglio, e i riscontri portano a ipotizzare una particolare efferatezza di chi ha provocato la morte. Chi ne sia il responsabile e perché lo abbia fatto lo stanno accertando i carabinieri coordinati dalla procura spoletina. La presunta vittima, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale presso un centro di solidarietà del comprensorio spoletino e impiegato come aiuto cuoco nel settore della ristorazione

Daniele Minni