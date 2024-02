Assalto nella notte a decine di auto. Danneggiamenti e furti in serie

Raid notturno di vandali e ladri nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni Battista, nell’area del Plateatico e nel parcheggio del centro commerciale Agorà. IgnTra domenica e lunedì, all’uscita dalla struttura ospedaliera dopo aver assistito i propri parenti, quando hanno ripreso le proprie auto diversi cittadini hanno dovuto fare i conti con una brutta sorpresa. Decine di vetture (s’ipotizza una trentina ) sono state ritrovate senza pneumatici, altre danneggiate, manomesse e smontate di alcuni pezzi nel vano motore, soperattutto i catalizzatori, pezzo pregiato delle auto per i metalli che li comprongono. Una sorta di “spedizione notturna“ a quanto sembra ben attrezzata e che, favorita dalla pioggia, ha permesso a ladri e vandali di agire di fatto indisturbati. I proprietari delle auto danneggiate, a turno, ieri mattina hanno provveduto a presentare regolare denuncia alle forze dell’ordine. Per rimuovere le auto è stato anche necessario l’intervento dei carri-attrezzi. "Un continuo via, vai dei mezzi del soccorso stradale – spiegano con rabbia alcuni dei proprietari delle auto danneggiate - per trasportare le auto dai gommisti e in alcune officine meccaniche. L’impressione è che questo sia stato un vero raid, organizzato, che ha colpito in aree diverse ma poco distante l’una dall’altra, a conferma che anche a Foligno stiamo vivendo quello che magari in altre realtà, accade molto più di frequente".

Quanto accaduto all’interno del parcheggio dell’ospedale ribadisce la necessità, confermato di recente anche dai vertici della azienda ospedaliera, di affrettare i tempi per avviare un servizio di vigilanza, diurno e notturno e di video-sorveglianza nel tentativo di fronteggiare un fenomeno che negli anni dai danneggiamenti delle auto potrebbe rappresentare un pericolo per l’incolumità delle persone, che di notte o nelle prime ore della mattina uscendo dalla struttura ospedaliera possono trovarsi di fronte soggetti decisamente malintenzionati. L’unica certezza è che la gente continua ad aver paura. Cittadini e non solo, in considerazione del fatto che in ospedale, in particolare al pronto soccorso, il personale sanitario non lavora come dovrebbe in un clima di serenità. L’aggressione subita di recente da una infermiera del pronto soccorso aveva riproposto la necessità della videosorveglianza.