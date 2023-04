Assalto alla Cascata Applausi e critiche

TERNI "Un dato eccezionale", così l’assessore comunale al turismo, Elena Proietti, commenta in un viedo social gli afflussi registrati ala Cascata delle Marmore nel giorno di Pasqua: 4700 gli ingressi. Lo annuncia lei stessa: "La domenica di Pasqua sono stati 4700 gli ingressi alla Cascata delle Marmore, 300 le visite guidate al ’Balcone degli innamorati’, due gli eventi per bambini entrambi sold-out, parcheggi perfettamente funzionanti che hanno assorbito tutto il flusso di turisti, area camper funzionante e piena". "Tante famiglie, bambini, ragazzi e coppie – continua l’assessore Proietti - hanno festeggiato la Pasqua alla Cascata delle Marmore; tutto ha funzionato alla perfezione. Ancora un grande risultato per il turismo a Terni e in tutta l’Umbria e soprattutto per noi che crediamo in questo settore che per anni è stato abbandonato" "Ringrazio tutte le associazioni e lo staff della Cascata - conclude Proietti – per aver permesso a tutti i turisti accorsi , sia grandi che piccini, di poter vivere al meglio la Santa Pasqua nel nostro territorio. Tutto è stato perfetto, ennesimo segno della nostra crescita". Buone notizie anche per ieri. "C’ è fila alla Cascata – scrive ancora l’assessore Proietti in un post –. Anche davanti ad un qualsiasi bar c è fila. Oggi è Pasquetta! Forse qualcuno preferiva non ci fosse e sperava che non arrivassero turisti da ogni parte d’Italia è d’Europa. Mi dispiace deludervi.".

Critiche dal segretario del circolo Pd di Marmore, Sandro Piccinini: "Si ringrazia l ‘assessore al turismo che in queste Pasqua e Pasquetta ci ha lasciato senza bus navetta, tra il belvedere superiore e inferiore, nonostante gli aumenti del biglietto di ingresso e del parcheggio"