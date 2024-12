Assalto al Postamat, malvivente arrestato. E’ rimasto ferito nell’esplosione accidentale

Assalto al Postamat di Sportella Marini. Un botto, ieri mattina, ha svegliato gli abitanti della zona che si sono trovati di fronte alla scena del tentativo di esplosione dello Sportello e di uno dei banditi rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118, che ha soccorso l’uomo, trovato in terra on lesioni profonde ma non in pericolo di vita. Il malvivente è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Foligno ed è un 48enne romeno, accusato di tentato furto aggravato in concorso e porto illegale di esplosivo. Dalla ricostruzione dei carabinieri è emerso che i soggetti che hanno tentato di forzare l’apparecchio automatico dell’Ufficio Postale con l’utilizzo di sostanza esplodente erano due. L’azione non è stata portata a compimento grazie a un cittadino che, nelle vicinanze, resosi conto di quanto stava per avvenire, ha segnalato la situazione al 112, allertando i carabinieri e, di fatto, inducendo i malviventi a desistere e darsi alla fuga.

I militari hanno rintracciato poco distante uno dei due o più fuggitivi, che, a seguito dell’attivazione accidentale del materiale esplodente, ha riportato delle lesioni, motivo per il quale è stato soccorso da personale del servizio 118 e trasportato al locale ospedale, ove è tuttora ricoverato, non in pericolo di vita, e piantonato dai carabinieri. Sul luogo interessato è stato eseguito un accurato sopralluogo da parte dei militari, che hanno acquisito una serie di elementi indiziari finalizzati all’esatta ricostruzione della dinamica, oltre che potenzialmente utili all’identificazione dei complici, nell’ambito delle indagini avviate e coordinate dalla Procura della Repubblica di Spoleto. Il 48enne arrestato è risultato essere destinatario anche di due mandati di arresto europeo emessi dalle autorità romene e francesi per reati analoghi, consumati dal 2019 al 2023 in Romania e Francia. Il caso del Postamat di Sportella Marini fa seguito all’aumento dei furti nelle abitazioni della città e anche in alcuni locali commerciali. Una situazione che le forze dell’ordine stanno provando ad arginare con un aumento dei controlli sul territorio, anche in chiave di deterrenza.

Alessandro Orfei