Aspiranti consiglieri all’attacco Conferme, sorprese e colpi d’ala

TERNI Una ventina di liste per circa seicento candidati consiglieri comunali. Con qualche posizionamento già annunciato. E’ il caso di Sara Francescangeli, ex consigliere della Lega, ex assessore alla sicurezza dopo uno dei rimpasti della Giunta Latini e uscita sbattendo la porta al rimpasto successivo, che ora scende in campo a fianco di Stefano Bandecchi e della sua Alternativa Popolare. "Avevamo preso in mano una città malandata, l’hanno lasciata agonizzante", scrive tra l’altro in un lungo post. A sinistra è Maria Grazia Proietti, geriatra, ex dirigente medico ospedaliero, a scendere in campo con il Pd: "E’ il primo e l’unico partito a cui sono stata e sono iscritta ma non ho mai fatto una campagna elettorale per me. Sono spaventata di questo impegno, ma anche contenta di condividerlo con tante altre persone". Valdimiro Orsini, consigliere comunale uscente, prima nel Pd e poi nel misto, sosterrà la candidatura di Orlando Masselli in una lista civica.