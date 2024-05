"ASM Terni e Umbriadue cercano operai ed impiegati per reti idriche"

TERNI Asm Terni e Umbriadue Servizi Idrici Scarl ricercano sette operai/e addetti alle reti di distribuzione idrica, diplomati, con contratto a tempo determinato di due anni (contratto nazionale di lavoro applicato ai lavoratori addetti al settore Gas-Acqua) e tre impiegati/e addetti/e alle reti di distribuzione idrica, laureati in ingegneria o diplomati in ambito tecnico, con contratto a tempo determinato di due anni (anche in questo caso contratto nazionale di lavoro applicato ai lavoratori addetti al settore Gas-Acqua).