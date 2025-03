Asili nido comunali : "Sì alle connessioni stabili e veloci"

Il Consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno presentato da Laura Tanci (Anima Perugia) per chiedere connessioni internet stabili e veloci presso gli asili nido comunali che ancora non ne sono dotati. "In alcuni Comuni italiani - dice Tanci - l’installazione di tali connessioni negli asili ha favorito l’uso di applicazioni digitali per la comunicazione quotidiana con le famiglie. La digitalizzazione, inoltre, ha permesso di integrare gli strumenti educativi per bambini con l’uso di dispositivi interattivi che stimolano la creatività e la crescita".