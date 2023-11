Asfalto ripulito dal gasolio. Ripresa la circolazione

TERNI Riaperto ieri intorno alle 16, dopo una trentina di ore, il tratto del raccordo Terni-Orte, all’altezza di Montoro in carreggiata nord, che era stato chiuso martedì mattina in seguito allo sversamento di gasolio sull’asfalto da parte di un mezzo pesante che aveva sbandato in galleria. I tecnici e le squadre Anas hanno provveduto all’esecuzione degli interventi di rifacimento della pavimentazione compromessa, al fine di ripristinare la sicurezza della circolazione. Nella notte sono statio eseguiti i lavori di fresatura dell’asfalto compromesso e di rifacimento della pavimentazione, al fine di ripristinare le condizioni ottimali di circolazione. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Narni. Le auto e il traffico leggero sono rientrate allo svincolo successivo di Montoro, mentre i mezzi pesanti sono stati ridottati sulla strada regionale 204 “Ortana”, SS3ter fino a Narni Scalo, SS205 in direzione Amelia e rientro allo svincolo di Amelia.