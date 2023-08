Asfalto nuovo a Porta Sole, Perugia: fine dei lavori il 1 settembre

Sono partiti lunedì i lavori di bitumazione di via delle Prome e di Porta Sole. Il cantiere, come annuncia la segnaletica, dovrebbe concludersi il primo settembre. In questi giorni è limitato l’accesso e la sosta. Non è la prima volta nell’arco di poco tempo che il Comune mette mano a questa strada. Intanto l’amministrazione ricorda che in centro storico rimangono da eseguire lavori in via Antinori, via dei Priori, via Enrico dal Pozzo, via Faina, via Fuori le Mura, via Pascoli, via Pinturicchio, via San Francesco, via del Verzaro, via Alessi. Negli ultimi anni, l’amministrazione, e questo è anche il caso di Porta Sole, ha stretto collaborazioni con le aziende di servizi, che investono in città. Così sono stati raggiunti accordi relativi alle modalità dei ripristini da effettuare a seguito degli scavi per la fibra, la rete elettrica e quella idrica. Gli uffici cercano di coordinare tutti gli interventi previsti, tra cui quelli per la modernizzazione delle reti, al fine di ottimizzare e accorciare i tempi.