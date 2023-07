Ascensore a Ponte San Giovanni Collegherà stazione e via Manzoni

Realizzare un ascensore pubblico e una scala accoppiati a Ponte San Giovanni in modo da rendere possibile ai pedoni il superamento del dislivello (inteso anche come barriera architettonica) tra via Manzoni e via Nino Bixio, mettendo in diretto collegamento la stazione ferroviaria con l’asse centrale di via Cestellini. E’ questo il progetto redatto da una società a cui il Comune ha affidato l’incarico per la progettazione architettonica, strutturale e impiantistica definitiva ed esecutiva. Progetto che ieri è stato approvato in Commissione urbanistica. Da parte delle quattro proprietà coinvolte, è stato detto in Commissione, sono pervenute in totale 5 osservazioni, tutte accolte. Per rendere conforme e approvare il progetto definitivo, è stata inoltre redatta una variante al Prg, con alcune modifiche. L’opera, che si situa all’incirca a metà di via Manzoni, ha lo scopo generale di migliorare l’inserimento della stazione nel contesto urbano e diventa un’appendice di altri interventi di riqualificazione che insisteranno sull’area centrale. Erika Borghesi (Pd) ha definito l’opera importante perché mette in sicurezza una zona particolarmente frequentata.

L’assessore all’Urbanistica, Margherita Scoccia ha spiegato che i tempi dei lavori sono legati alle scadenze imposte dal Pnrr sicché gli interventi vanno completati tassativamente entro il 2026; in base alle scadenze specifiche del progetto Pinqua il cantiere dovrà esser avviato ai primi di ottobre. La cabina Enel sarà spostata tra la caserma dei carabinieri e via Manzoni. E’ stata considerata con attenzione anche la situazione di via Bixiov – ha aggiunto – , arteria a scorrimento veloce. In particolare, l’attraversamento pedonale sarà anticipato e si cercherà di renderlo più visibile".