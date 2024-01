"Arvedi può rilanciare l’ex Ilva di Taranto"

TERNI Giovanni Arvedi, a capo di Acciai speciali Terni da due anni, accostato alle operazioni di rilancio sia dell’ex Ilva di Taranto, sia del polo siderurgico di Piombino. C’è un industriale della siderurgia italiana in grado di affrontare la sfida rappresentata dal salvataggio di ex Ilva? "Non è possibile non pensare al più grande produttore di prodotti piani in Italia che è Arvedi". Così il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, in una intervista al Corriere della Sera sull’ industriale a capo di Ast, del quale si parla anche come dell’uomo in grado di rilanciare Piombino. Gozzi parla "con cognizione di causa" quando sostiene che Ilva può essere salvata e che "ne vale la pena" visto che acquistare acciaio all’estero "indebolisce la nostra competitività", una questione di tempi e costi in primo luogo e di magazzini sempre pieni che rappresentano "un onere per le imprese, soprattutto in un momento di tassi d’interesse elevati". Tornando ad Arvedi, il gruppo cremonese tra le più affermate realtà siderurgiche europee che già nel 2017 aveva presentato un’offerta per il polo di Taranto, e al salvataggio di ex Ilva, Gozzi ricorda che l’industriale era anche nella cordata antagonista di ArcelorMittal "ma si preferirono i franco-indiani. Perché, seguendo i parametri europei, si diede più importanza all’offerta che al piano industriale. Oggi lo Stato dovrebbe essere presente anche per negoziare in Europa la possibilità di sostenere la riconversione dell’Ilva con fondi pubblici" come hanno fatto "i tedeschi garantendo 2,5 miliardi a ThyssenKrupp" mentre un privato come Arvedi potrebbe valutare una operazione del genere a tre condizioni "l’uscita di ArcelorMittal, una seria due diligence per valutare gli investimenti e la manutenzione necessaria agli impianti, oltre al fatto di non doversi fare carico dei debiti accumulati fino a qui".