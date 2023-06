Arvedi conferma gli investimenti sull'Ast, i sindacati incalzano Governo ed enti locali

Terni, 23 giugno 2023 - Il Gruppo Arvedi conferma gli investimenti ambientali e produttivi su Acciai speciali Terni, ma restano criticità su aspetti strategici e infrastrutturali, a cominciare dal costo dell'energia. E' l'esito dell'incontro di giovedì sera a Terni tra l'azienda di viale Brin e le segreterie nazionali e locali dei metalmeccanici. Sono stati "confermati gli investimenti" ma ci sono "nodi ancora critici su energia e infrastrutture" per questo "il Mimit e le istituzioni locali" devono fare adesso "la propria parte", così la Fiom. Ast ha da tempo annunciato un investimento da un miliardo di euro, comprensivo degli incentivi Ue sul piano della sostenibilità. “Ast ha confermato gli investimenti nel sito – continua la Fiom _, sia nella misura che nelle tempistiche. Investimenti che poggiano sulla sostenibilità ambientale e puntano alla decarbonizzazione del ciclo produttivo, con l'obiettivo di ridurre i costi di trasformazione e una rimodulazione e ampliamento dei mix produttivi e dei mercati a partire dall'acciaio per il motore elettrico. Dal Governo ci attendiamo, come emerso nella riunione al Mimit del 26 maggio, una convocazione nei primi giorni di luglio per proseguire il confronto e giungere il prima possibile, a livello aziendale, ai dettagli del piano industriale”. “L'azienda ha confermato la propria volontà di ampliare la gamma dei prodotti – sottolinea la Fismic _ , e realizzare nuove produzioni, compresa le linee a freddo e il nuovo investimento sul magnetico”. "C'è la volontà di ampliare la gamma di prodotti e saturare i volumi produttivi degli impianti, tubifici compresi. Le linee a freddo dovranno essere avviate nei tempi previsti – aggiunge la Fim _ . Auspichiamo che ognuno faccia la sua parte perché almeno un pezzo di siderurgia italiana veda spianata la strada del rilancio”.

Ste.Cin.