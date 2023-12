Artigiano con la droga: arrestato

I carabinieri di Amelia hanno arrestato un artigiano 57enne, residente nell’amerino, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L’uomo, che ha precedenti specifici, è stato fermato sabato sera nel territorio di Guardea alla guida dell’auto. Sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di un etto di hashish, 80 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione. Per l’uomo è così scattato l’arresto e con collocazione ai “domiciliari“, come disposto dalla Procura di Terni. Al termine della ’direttissima’, l’uomo è stato rimesso in libertà: il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura della presentazione alla polizia giudiziaria.