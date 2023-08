Artex apre la stagione espositiva a Todi: Supernatura di Christopher Winter

Venerdì 25 agosto, ArtEX, associazione per l’arte contemporanea e gli scambi culturali, aprirà la sua stagione espositiva dal titolo tematico “Supernatura“. Ad inaugurare questo percorso sarà una mostra allestita al Torcularium, nel Nido dell’Aquila. Includerà opere nuove e vecchie dell’artista figurativo britannico Christopher Winter, che ora vive a Berlino, alla sua prima personale in Italia.

Winter esplora il soprannaturale attraverso mondi paralleli; storie di fantasmi, film horror e folklore fantastico che suscitano le nostre paure razionali e irrazionali. Il suo intento non è quello di dipingere opere "spaventose" in senso letterale, ma piuttosto di presentare archetipi soprannaturali che riflettono l’idea dell’"altro", l’estraneo, lo strano, il mondo al di là della nostra realtà umana. La missione di ArtEX è di utilizzare l’arte come mezzo di scambio culturale e di portare l’arte da tutto il mondo a Todi e in Umbria, condividendola al tempo stesso con il pubblico internazionale.

L’associazione progetta, cura e sostiene una serie di iniziative tra cui mostre, workshop e programmi di residenza di artisti durante l’arco dell’anno, attività con la quale viene alimentata un fiorente gruppo artistico contemporaneo che sostiene e incoraggia artisti sia emergenti che affermati. "Siamo onorati che ArtEX abbia scelto Todi e l’ex Monastero delle Lucrezie quale sede operativa per le sue attività – commenta il sindaco Ruggiano –- contribuendo a fare della nostra città sempre più una culla privilegiata per una folta e variegata comunità artistica contemporanea".

