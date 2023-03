Arte in festa Tornano le Giornate di Primavera

Porte aperte alla bellezza. Anche in Umbria tornano le “Giornate Fai di Primavera“, il l più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico nazionale: per due giorni, sabato 25 e domenica 26 marzo, si andrà alla scoperta, insieme ai volontari del Fondo Ambiente Italiano, di tesori di storia, arte e natura, con visite a contributo libero e con l’apertura eccezionale di luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti. Nel Cuore Verde la festa, si traduce in un itinerario delle meraviglie, tra ville, chiese, palazzi storici, castelli, musei e aree archeologiche, edifici di archeologia industriale, edifici civili e militari, parchi, aree naturalistiche, giardini e borghi: il programma è ricchissimo da consultare sul sito www.giornatefai.it, dove sono indicati gli orari, le prenotazioni, le modalità di partecipare. E così a Perugia c’è l’occasione, davvero straordinaria di visitare, con ingresso su prenotazione, la S.A.Di.Ba. (foto sotto), la Scuola di Automazione della Banca d’Italia, nella collina di San Marco: un complesso di sette ettari con sette edifici progettati da Antonio Piraino, i cui interni furono realizzati da Bruno Signorini. Tra questi la Villa centrale e la Palazzina B con gli uffici della Scuola, in un parco con due piscine, un campo da tennis, un...